Alice Caronna nelle radio e in digitale con “Merito tutto”

Esce il 30 gennaio “Merito Tutto”, il nuovo singolo di Alice Caronna feat. Mèsa. “Merito Tutto” è un valzer incazzato: una canzone dal passo sognante

Esce il 30 gennaio “Merito Tutto”, il nuovo singolo di Alice Caronna feat. Mèsa. “Merito Tutto” è un valzer incazzato: una canzone dal passo sognante, da ballare, che sceglie consapevolmente il contrasto tra la leggerezza della forma e la durezza del contenuto. Un brano coinvolgente che affida alla forma della ballad il peso emotivo di un addio, una frattura che si muove tra la rabbia delle cose rimaste irrisolte e la fatica, ancora incompiuta, di lasciar andare.

Alla voce decisa e limpida di Alice Caronna si intreccia quella di Mèsa (Bombadischi), delicata e sospesa, capace di conferire al brano una dimensione onirica. Il brano restituisce così quel momento sospeso in cui, per soffrire un po’ meno, ci si convince che una separazione sia avvenuta a metà, tra silenzi e verità non dette. Qui si rivendica il diritto di sapere tutto, anche quello che fa male, perché l’amore, per essere tale, merita sincerità. È una presa di posizione dolorosa ma necessaria, che trasforma la delusione in forza e tenta di chiudere definitivamente una porta rimasta socchiusa.

Alice Caronna è un’artista che mette al centro le persone e la condivisione, con canzoni pop-cantautorali nate per il live. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in importanti contest nazionali, e diversi premi per la scrittura e l’interpretazione. Ha pubblicato l’EP Alba (2019) e l’album In piedi (2023), aprendo concerti di artisti della scena italiana. È attualmente in tour e al lavoro sui nuovi singoli che anticipano l’album in uscita nel 2026.