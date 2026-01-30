Achille Lauro co-conduttore nella seconda serata di Sanremo

Sarà Achille Lauro a condurre con il direttore artistico Carlo Conti e Laura Pausini la seconda serata del Festival di Sanremo, in onda dal 24 al 28 febbraio.

Achille Lauro tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in questa veste dopo le memorabili partecipazioni in gara del 2019 con “Rolls Royce”, 2020 con “Me ne frego”, 2022 con “Domenica”, 2025 con “Incoscienti giovani”, e le presenze del 2021, in qualità di super ospite fisso, e del 2023 come ospite speciale.

Capace di attraversare musica, immaginari e linguaggi culturali reinventandosi costantemente, ha costruito un percorso unico che gli è valso 40 dischi di platino, 12 dischi d’oro e sette album in studio.

Le sue partecipazioni al Festival di Sanremo hanno sempre rappresentato tappe decisive del suo percorso, capaci di trasformare ogni apparizione in un momento culturale e musicale di forte impatto. Un racconto artistico in continua espansione, capace di parlare a pubblici diversi e di lasciare un segno profondo.