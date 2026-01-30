A “Elisir” stamani su Rai 3 si parla dei rischi dell’obesità

Si concentra sui rischi legati all’obesità la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, venerdì 30 gennaio, alle 10.50 su Rai 3.

A partire dallo scorso anno, in Italia è stata riconosciuta come una malattia cronica inserita nei livelli essenziali di assistenza. Oltre a dieta ed esercizio fisico, quali sono le strategie migliori per perdere peso? Quali sono i rischi per la salute causati dall’obesità? Risponderà alle domande in studio Alessandro Laviano, responsabile di nutrizione clinica presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà degli effetti benefici del ballo: in che modo è possibile rafforzare muscoli e ossa attraverso questa attività fisica? Ne sapremo di più grazie a Maria Luisa Brandi, endocrinologa e presidente dell’osservatorio sulle fratture da fragilità Italia.

Infine, protagonista dello spazio conclusivo sarà l’emicrania, una malattia neurologica cronica caratterizzata da attacchi ricorrenti di mal di testa. Quali sono i soggetti più colpiti e in che modo si può trattare questa patologia, spesso invalidante? A spiegarlo Piero Barbanti, docente di neurologia presso l’Università San Raffaele di Roma.