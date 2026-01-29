Tre cacciatori trovati morti nel bosco, diverse ipotesi dei carabinieri

Indagano i militari. Tra le ipotesi una lite finita con un doppio omicidio e un suicidio

Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati trovati i cadaveri di tre uomini con abbigliamento da caccia in un’area boschiva di Montagnareale (Messina). I tre avevano ferite compatibili con colpi di fucile. Si tratta dei due fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, e dell’82enne Antonio Gatani. Erano tutti incensurati e non avrebbero rapporti con organizzazioni criminali.

Non è chiaro cosa sia successo – sono diverse le ipotesi – per questo i carabinieri indagano da ieri, sentendo diverse persone, tra cui i parenti e gli amici dei tre uomini. Tra le ipotesi non si esclude un incidente di caccia o una lite culminata con un doppio omicidio e un suicidio.

I militari hanno ascoltato per tutta la notte in caserma a Patti una persona che di solito andava a caccia con Antonio Gatani. Sui tre cadaveri è stata disposta l’autopsia dalla Procura di Patti.