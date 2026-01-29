Tra divulgazione, ironia e satira: stasera su Rai 3 torna Splendida Cornice

Continua il viaggio di Geppi Cucciari tra divulgazione, ironia e satira. Giovedì 29 gennaio, alle 21.20 su Rai 3, un nuovo appuntamento con “Splendida Cornice”

Continua il viaggio di Geppi Cucciari tra divulgazione, ironia e satira. Giovedì 29 gennaio, alle 21.20 su Rai 3, un nuovo appuntamento con “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura dedicato alla cultura e al buon intrattenimento. Tra gli ospiti tre volti amatissimi del cinema italiano: Alessandro Gassmann, sostenitore della campagna UNHCR “Ferma il Gelo”, Claudio Santamaria, uno dei protagonisti dei film “Il Falsario” e “Le cose non dette” e Miriam Leone (anche lei nel cast di “Le cose non dette”).

In studio anche il regista e sceneggiatore Maurizio Nichetti e il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. In collegamento Tala Albanna dall’Irlanda, e Michelle Amzalak da Gerusalemme, scrittrici del libro in uscita “I nostri cuori invincibili”. Ad arricchire la puntata la cantante americana della disco anni ‘80 Amii Stewart, protagonista di una speciale performance.

Come da tradizione, il pubblico gioca un ruolo fondamentale: gli spettatori, dotati di un’autocertificazione che li identifica in diverse categorie sociali, partecipano attivamente al confronto con gli ospiti. A garantire competenza e autorevolezza quattro esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte. Ancora: la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia e per accompagnare le performance dal vivo l’autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini, alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.