Tornano le Notti Felliniane alla Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign

Inaugurerà il prossimo 30 gennaio alle ore 18.00, alla Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign di Roma, il “Premio Internazionale Notti Felliniane”

Inaugurerà il prossimo 30 gennaio alle ore 18.00, alla Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign di Roma, il “Premio Internazionale Notti Felliniane”, esposizione collettiva giunta alla sua ottava edizione, ispirata quest’anno al tema: “Circo: sogno, magia e nostalgia”, un grande omaggio a Federico Fellini, al grande cinema italiano e all’immaginario del sogno, che trasformerà la storica galleria di Via Margutta in un universo onirico.

Per nove giorni il pubblico potrà ammirare una vera e propria full immersion culturale, tra pittura, scultura, fotografia e arte digitale, in un percorso espositivo capace di evocare poesia, emozione e memoria collettiva.

Nella serata del 30 gennaio avverrà la proclamazione del vincitore del Premio Internazionale Notti Felliniane, il quale verrà premiato con una mostra personale nella Sala Modigliani, del valore di € 1.500.

Le “Notti Felliniane” rievocano atmosfere senza tempo: La Dolce Vita, Roma, la Fontana di Trevi, il circo, i sogni e i personaggi iconici del mondo felliniano che saranno ospitati nella Sala Botero. Special Artist della rassegna Notti Felliniane sarà l’artista internazionale Ilian Rachov.

La Sala Picasso ospiterà, invece, la mostra, sempre dedicata a Fellini, “Caro Federico…”, personale dell’artista Mario Russo, storicizzato del Novecento, amico del grande regista, padre della nostra madrina d’onore, l’attrice Adriana Russo.

L’intera galleria vivrà una Notte Magica, arricchita da sorprese e installazioni capaci di coinvolgere ed emozionare il visitatore! Animali fantastici, acrobati, pagliacci, ballerine vestite di stelle accompagneranno il pubblico in un viaggio che riporta indietro nel tempo, ricostruendo – attraverso l’arte – il fascino di un mondo ormai scomparso ma ancora vivo nell’immaginario collettivo. Una serata indimenticabile, all’insegna di magia, musica e cinema.

Con questo articolato programma, Area Contesa ArteDesign rinnova il proprio impegno nella promozione dell’arte e del pensiero contemporaneo, offrendo uno spazio aperto al dialogo, alla creatività e alla riflessione sul presente e sul futuro. Durante il vernissage saranno presenti la gallerista Teresa M. Zurlo, la direttrice artistica Tina Zurlo, il Maestro internazionale di spatola stratigrafica Mario Salvo, il critico d’arte e giornalista Principe Alfio Borghese, e Adriana Russo.

Gli ospiti commenteranno dal vivo le opere in esposizione, dialogando con il pubblico e con gli artisti.

Le Dottoresse Teresa M. e Tina Zurlo, insieme a Mario Salvo e al Principe Alfio Borghese, faranno parte della giuria che decreterà il vincitore del “Premio Internazionale Notti Felliniane” durante il vernissage.

A seguire il consueto aperitivo.

Le opere, gli oggetti di artigianato artistico e di design saranno disponibili alla vendita in galleria e online.

Le due esposizioni saranno visitabili fino all’8 febbraio 2026.

Notti felliniane:

“Circo: sogno, magia e nostalgia” e “Caro Federico…” di Mario Russo

Dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026

Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign Via Margutta 90 – 00187 Roma

Telefono: 351 7707370

Mail: contesaartelesorelle@gmail.com

Sito web: https://www.areacontesaarte.it/

ORARI GALLERIA:

Lunedì chiuso

Martedì 11.30-13.30/ 15.00-18.00

Mercoledì 11.30-13.30/ 15.00-18.00

Giovedì 11.30-13.30/ 15.00-18.00

Venerdì 16.00-19.00

Sabato 16.00-19.00

Domenica 16.30-19.00