TACØMA pubblica il nuovo singolo “SERENA”, in attesa del nuovo EP

TACØMA pubblica “Serena”, secondo brano che anticipa il nuovo EP, dopo il singolo “Amore Immenso”, uscito lo scorso autunno
TACØMA pubblica “Serena”, secondo brano che anticipa il nuovo EP, dopo il singolo “Amore Immenso”, uscito lo scorso autunno. Un tassello fondamentale di un percorso artistico sempre più coerente e consapevole, che segna una fase intima ed elettronica del progetto.
“Serena” è una canzone romantica, sensuale e notturna, costruita attorno a un groove costante e avvolgente. La produzione unisce suoni analogici caldi a un’elettronica contemporanea: batterie e percussioni vaporwave, linee di basso synthwave, chitarre e pad sognanti, con vocal samples melodici che richiamano l’estetica di Daft Punk e The Weeknd.
La voce accompagna un racconto intimo e quotidiano: un amore maturo vissuto come rifugio emotivo, come presenza capace di alleviare il rumore del mondo. Un brano pensato per l’ascolto serale, per la notte, per i momenti di sospensione.
“‘Serena’ nasce dalla calma che arriva dopo il caos – racconta TACØMA – quando il rumore si abbassa e restano solo le cose essenziali. È una canzone dedicata alla donna che ho accanto e alla quotidianità condivisa, a quell’amore maturo che non ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Volevo raccontare la presenza dell’altro come un rifugio emotivo, come un vero pain relief: qualcosa che non risolve tutto, ma rende tutto più sopportabile. Dal punto di vista sonoro ho cercato un equilibrio tra elettronica e umanità, lavorando su suoni caldi, notturni e avvolgenti, capaci di restare addosso senza invadere, come una carezza che arriva quando serve”