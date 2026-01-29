TACØMA pubblica il nuovo singolo “SERENA”, in attesa del nuovo EP

“ Serena ” è una canzone romantica, sensuale e notturna, costruita attorno a un groove costante e avvolgente. La produzione unisce suoni analogici caldi a un’elettronica contemporanea: batterie e percussioni vaporwave, linee di basso synthwave, chitarre e pad sognanti, con vocal samples melodici che richiamano l’estetica di Daft Punk e The Weeknd.

“‘Serena’ nasce dalla calma che arriva dopo il caos – racconta TACØMA – quando il rumore si abbassa e restano solo le cose essenziali. È una canzone dedicata alla donna che ho accanto e alla quotidianità condivisa, a quell’amore maturo che non ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Volevo raccontare la presenza dell’altro come un rifugio emotivo, come un vero pain relief: qualcosa che non risolve tutto, ma rende tutto più sopportabile. Dal punto di vista sonoro ho cercato un equilibrio tra elettronica e umanità, lavorando su suoni caldi, notturni e avvolgenti, capaci di restare addosso senza invadere, come una carezza che arriva quando serve”