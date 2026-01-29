Stasera su Rai 5 in replica “Le mille luci di Antonello Falqui”

Un ritratto brillante e affettuoso di un maestro della televisione italiana: stasera su Rai 5 “Le mille luci di Antonello Falqui”

Un ritratto brillante e affettuoso di un maestro della televisione italiana. Un viaggio tra palcoscenici, ricordi e innovazione, alla scoperta del regista che ha trasformato il varietà in arte, illuminando con eleganza e fantasia la storia dello spettacolo italiano.

Nel centenario della nascita di Antonello Falqui, geniale regista e autore di programmi Rai di enorme successo come “Studio Uno”, “Canzonissima”, “Il Musichiere” e “Milleluci”, Rai Cultura ripropone il documentario di Fabrizio Corallo “Le mille luci di Antonello Falqui”, in onda in replica giovedì 29 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 5.

Primo autore tv “riconoscibile” per stile, classe e gusto, ha arricchito l’immaginario degli italiani offrendo con la sua attenzione alla qualità e il suo tocco elegante un modello di televisione unico, leggero e accattivante, fondato su una bilanciata combinazione di talento e preparazione. Un maestro semplice e naturale, un regista rigoroso e rispettoso che ha segnato l’epoca irripetibile del Varietà.

Arricchito dai preziosi materiali d’archivio delle Teche Rai e della famiglia Falqui, il documentario offre un appassionante viaggio nella vita e nella carriera del regista attraverso le voci dei protagonisti scoperti e valorizzati proprio da lui – come Christian De Sica, Carlo Verdone, Gianni Morandi, Leopoldo Mastelloni, Maurizio Micheli e Pippo Franco – e di autorevoli esperti del mondo televisivo e del costume italiano.