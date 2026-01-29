Roberta Metsola oggi ospite di Bruno Vespa a “Cinque minuti” e “Porta a Porta”

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sarà ospite di Bruno Vespa nella puntata di “Cinque Minuti” e poi anche a “Porta a Porta”

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sarà ospite di Bruno Vespa nella puntata di “Cinque Minuti”, in onda giovedì 29 gennaio alle 20.30, subito dopo il Tg1, e in quella di “Porta a Porta” alle 23.40 sempre su Rai 1.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Roma oggi per una serie di incontri istituzionali con la Santa Sede e con alcune delle massime autorità della Repubblica italiana.

Nel corso della mattinata – precisano dalla Direzione comunicazione dell’Europarlamento – la presidente Metsola sarà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV e avrà un incontro bilaterale con il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Seguiranno incontri con la primo ministro Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Metsola interverrà quindi all’evento “L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà”, nella sede del Parlamento europeo in piazza Venezia 11, alla presenza delle vicepresidenti Pina Picierno e Antonella Sberna e dei deputati italiani al Parlamento europeo.

L’udienza della presidente Metsola con Papa Leone sarà alle 9.30. Alle 10.00 l’incontro con Parolin. In tarda mattina l’incontro con Ignazio La Russa. Nel primo pomeriggio incontro con Lorenzo Fontana. Il colloquio con la premier Meloni è fissato alle 15.30. Alle 16.15 intervento di Metsola su “L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà”.