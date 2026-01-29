Oroscopo di oggi, giovedì 29 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Occupiamoci delle noiose faccende quotidiane con lo spirito giusto. È un servizio utile e necessario per noi e per gli altri, e questo ci appaga. Affrontiamo un problema di carattere familiare legato all’attività che non ha più senso rimandare oltre.
Toro
Molliamo le varie incombenze, per una bella passeggiata nel parco. La natura ha un effetto calmante sull’umore, messo a dura prova dalle stelle. Se stiamo vivendo una relazione seria e collaudata, non sarà qualche turbolenza a minacciarne la tenuta.
Gemelli
Voglia di riposo, soprattutto se il clima invita a starsene in casa al calduccio in compagnia di un buon libro, di un avvincente film in TV. Una tenera amicizia che forse diventerà amore, forse rimarrà com’è. Perché farsene un problema?
Cancro
Un bel lunedì, illuminato dai raggi della Luna in Toro. In compagnia degli amici, dell’amato e della famiglia, il tempo vola via allegramente. La disponibilità verso gli altri genera un circolo virtuoso. L’affetto dispensato ci ritorna indietro.
Leone
Un po’ di malinconia dovuta a qualche ricordo di troppo e un lieve malessere che non ci consente di affrontare adeguatamente la quotidianità. Ci conviene puntare sul lavoro, per spostare la mente dal nostro conto prosciugato da spese a cuor leggero.
Vergine
Influssi positivi, sia per la carriera sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente e decisa favorita dalla Luna.
Bilancia
Un passo avanti e uno indietro, così procediamo verso il traguardo. Mantenendo questa andatura, senza dubbio andiamo sul sicuro. Però che noia. Un leggero disagio ci avverte che stiamo trascurando il nostro benessere. Corriamo subito ai ripari.
Scorpione
La Luna si posiziona dall’altra parte del cielo, presa di mira dai pianeti in Acquario. Un problema assillante può trovare una soluzione. Parliamone. Qualcosa o qualcuno non smettono di infastidirci. Ricorriamo alla logica e al buonsenso per metterli a tacere.
Sagittario
Nessun travolgente entusiasmo. Cerchiamo il piacere dolce dei piccoli momenti d’intimità. Scopriamo che la tenerezza può più dell’ostinazione. Seguiamo la scia di coloro di cui ci fidiamo. La loro esperienza ci viene utile per risparmiare tempo prezioso.
Capricorno
Dolce la Luna, amica del nostro segno, che ci accarezza con un trigono. Una giornata distensiva, una cena da cuochi provetti con gli amici. Gentilezze inaspettate da una persona cara. Possiamo allontanare i sospetti, la diffidenza e così ricambiare.
Acquario
La Luna in Toro preannuncia una spesa non preventivata, una faccenda familiare che ci tiene con il fiato sospeso e la comunicativa che non ci aiuta. Intralci burocratici? Mettiamo a profitto il senso pratico per superarli brillantemente. Amori segreti.
Pesci
Le ore scorrono all’insegna della serenità. Per allontanare una punta di malinconia organizziamo una rimpatriata con amici e parenti. Il lavoro dentro e fuori casa fila a meraviglia e, in un batter d’occhio, riguadagniamo il tempo perduto.