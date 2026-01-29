Lunedì 2 febbraio cerimonia della 34ª edizione della “Panchina d’oro”

La cerimonia celebra i migliori tecnici della scorsa stagione e si inserisce all’interno di un corso di aggiornamento. Saranno docenti Enzo Maresca e il coach di basket Andrea Trinchieri

Un appuntamento ormai immancabile, che dal 1991 cadenza il calendario sportivo: lunedì 2 febbraio Coverciano ospiterà la 34ª edizione della Panchina d’oro, la cerimonia che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori.

“La Panchina d’oro è un’istituzione del nostro calcio” sottolinea Mario Beretta, che per la prima volta sarà presente all’evento nel ruolo di presidente del Settore Tecnico. “Per gli allenatori – continua Beretta – rappresenta la vera giornata dell’anno: oltre alle premiazioni e agli interventi di ospiti illustri, la ricchezza dell’evento sta nel ritrovarsi. La condivisione è un aspetto fondamentale nel lavoro di un tecnico”.

La cerimonia della Panchina d’oro si inserisce all’interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti e nel corso della giornata saranno premiati – secondo l’insindacabile giudizio dei loro stessi colleghi – i migliori tecnici della scorsa stagione. Non sarà quindi celebrato solo il miglior allenatore della Serie A, ma saranno premiati anche i migliori mister di Serie B e Serie C, e i migliori tecnici per quanto riguarda Serie A e Serie B femminile, e Serie A – maschile e femminile – di calcio a cinque. Come avviene ormai dalla stagione 2018/2019, verrà inoltre celebrato il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, a cui verrà consegnato il premio intitolato allo storico dirigente ‘Mino Favini’.

Le votazioni di Serie A, Serie B e Serie C maschile avverranno la mattina stessa nelle urne di Coverciano, mentre per tutte le altre categorie i tecnici saranno chiamati a esprimere la loro preferenza on-line.