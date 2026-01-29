“Il mare a Roma”: oggi una nuova sessione di casting

Fonderia delle Arti annuncia una nuova sessione di casting per il progetto teatrale gratuito “IL MARE A ROMA”, in programma giovedì 29 gennaio

A seguito del grande successo di partecipazione e dell’elevato numero di richieste pervenute per le giornate di casting del 21 e 28 gennaio, Fonderia delle Arti annuncia una nuova sessione di selezioni , che si svolgerà giovedì 29 gennaio, dalle ore 10 alle 16 , presso la sede di Via Assisi 31, Roma.

Il progetto “IL MARE A ROMA” è un laboratorio teatrale completamente gratuito rivolto a giovani tra i 16 e i 35 anni, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico curato dal Dipartimento Attività Culturali per il sostegno alla ricerca, alla sperimentazione e alla formazione nello spettacolo dal vivo – Stagione 2025/26.

Il laboratorio accoglierà un minimo di 15 allievi selezionati, che non saranno soltanto interpreti, ma anche autori e produttori dello spettacolo finale. Il percorso formativo sarà articolato in 38 incontri, da febbraio a maggio 2026, e culminerà con due rappresentazioni aperte al pubblico, in programma il 29 e 30 maggio 2026, con ingresso gratuito su prenotazione.

Il team docente è composto da:

Paolo Gasparini , per recitazione, tecnica e improvvisazione;

, per recitazione, tecnica e improvvisazione; Attilio Fontana , per drammaturgia, regia, canto e tecniche di recitazione;

, per drammaturgia, regia, canto e tecniche di recitazione; Tommaso De Santis, per analisi del testo, studio dello spazio ed esplorazione della visione creativa.

“IL MARE A ROMA” prosegue il percorso artistico avviato con ANTIGONE OGGI e ULISSE OGGI, dedicato alla rilettura contemporanea degli archetipi del mito e dei grandi classici. Ambientato nella Roma di oggi, il progetto intreccia memoria, identità e trasformazione, restituendo il viaggio come esperienza umana, culturale ed emotiva.

Il laboratorio intende favorire l’incontro tra generazioni diverse, nella convinzione che il teatro sia un linguaggio universale capace di creare dialogo, ascolto ed empatia. Un viaggio condiviso che conduce alla costruzione di un’opera inedita, dove formazione, creatività e relazione diventano strumenti per interrogare il presente.

La nuova sessione di casting del 29 gennaio rappresenta un’ulteriore opportunità per tutti i giovani interessati a partecipare a un’esperienza artistica e formativa di alto valore culturale.Per info e prenotazioni:

Fonderia delle Arti, Via Assisi, 31 – Roma (Metro A, fermate Ponte Lungo/Furio Camillo)

Tel: 062754379

Mob/Whatsapp 3349182821

info@fonderiadellearti.com

Laboratorio

2, 6, 9, 14, 13, 16, 20, 23 e 27 febbraio

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 e 27 marzo

7, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 aprile

4, 8, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28 maggio (ultimi quattro giorni allestimento spettacolo e prove)

Spettacoli

29 e 30 maggio

