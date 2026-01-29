Il film “The Roundup: Punishment” stasera su Rai 4: ecco la trama

Stasera in prima serata su Rai 4 il “film “The Roundup: Punishment”, basato sulla vera storia di un omicidio avvenuto in Thailandia nel novembre 2015

Giovedì 29 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4, con il film film “The Roundup: Punishment” il protagonista si unisce al Cyber Investigation Team per catturare Baek Chang-ghi, un ex mercenario e leader di un’organizzazione di gioco d’azzardo online.

Anche stavolta, alla base del film c’è una storia di cronaca: un omicidio avvenuto in Thailandia nel novembre 2015, compiuto da una gang di criminali sudcoreani che avevano rapito, imprigionato e sfruttato dei programmatori di computer per gestire un sito di gioco d’azzardo illegale. “The Roundup: Punishment” è stato portato al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, selezionato nella sezione “Berlinale Special Gala” e ha incassato 83,5 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo film coreano con il maggior incasso del 2024 e l’ottavo film coreano con il maggior incasso di tutti i tempi.