Grande Fratello torna a marzo condotto da Ilary Blasi

Andrà in onda per sei settimane con un’edizione rinnovata nel format

A metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi.

“La prossima – scrive Mediaset – sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva”. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane.

Il progetto: “sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format“.

