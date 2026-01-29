Dall’attualità ai dolci di carnevale stamani a “TG2 Italia Europa”

L’approfondimento di “Tg2 Italia Europa”, giovedì 29 gennaio alle ore 10.00, sarà dedicato alle tradizioni legate ai dolci di carnevale

L’approfondimento di “Tg2 Italia Europa”, giovedì 29 gennaio alle ore 10.00, sarà dedicato alle tradizioni legate ai dolci di carnevale. Marzia Roncacci ospiterà Nerina di Nunzio, docente di culture enogastronomiche all’Università Roma Tre, in collegamento Marino Niola, docente di antropologia all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e i pasticcieri Luigi Biasetto e Ciro Poppella.

La rubrica ItinerArte arriva a Brescia nella mostra dedicata al Liberty italiano, poi a Napoli tra le opere di Andy Warhol e Banksy e a Ferrara dove sono esposte opere di Chagall, per la prima volta in Italia. Per ’Accadde oggi’ la musica di Phil Collins che sta per compiere settantacinque anni , in studio Carlo Massarini.