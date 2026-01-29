Cure naturali. Un toccasana per il nostro fisico e la nostra salute

Come nasce la tua passione per la naturopatia e la medicina alternativa?

Fin da bambino mia nonna mi raccontava storie sui suoi nonni, una vita semplice ma profondamente connessa alla natura. Ricordo ancora i racconti dei giardini ricchi di erbe come la Menta, la Salvia, la Camomilla e le mani esperte delle donne di famiglia che sapevano quale pianta raccogliere per ogni malanno. Da bambino, quando mi ammalavo infatti la nonna aveva sempre una tisana pronta a rimettermi in forze, trasformando ogni cura in un gesto d’amore e in un legame profondo con la natura. Queste storie di tradizione antica hanno acceso in me una passione che non si è mai spenta. Crescendo, ho iniziato a studiare, raccogliere erbe e sperimentare rimedi naturali, finché familiari e amici hanno cominciato a chiedermi consigli su alternative erboristiche ai farmaci convenzionali. Con il tempo, attorno a me si è creata una piccola comunità di persone che si affidano alla medicina naturale, proprio come un tempo ci si rivolgeva alla mia trisnonna. Oggi sento di portare avanti una tradizione di famiglia preziosa, un sapere antico che merita di essere custodito e tramandato.

Da piccolo che bambino eri? Hai sempre avuto la passione per questo campo?

Crescendo sono sempre stato affascinato dalle “vecchie epoche”. Le storie che mia nonna raccontava sui miei trisnonni mi incantavano: non avevano elettricità né riscaldamento, usavano lampade a olio per illuminare e una stufa a legna per scaldare la casa. Persino il materasso era fatto a mano in casa. Il cortile era un orto di frutta e verdura che metterebbe in ombra il giardinaggio moderno. Rimanevo seduto ad ascoltare, affascinato, queste storie sui vecchi metodi, su come venivano create le cose. L’interesse per la guarigione naturale e i rimedi antichi è rimasto con me e ho sempre voluto impararne di più. Senza dimenticare la mia passione per la mia cultura e le mie origini: facevo continuamente domande sull’Italia e su come si facevano le cose nel nostro paese d’origine. Fin da bambino avevo deciso che dovevo approfondire questi vecchi saperi: la guarigione, la vita domestica e le tradizioni di un tempo. Questi valori, nati con me fin dall’infanzia, sono rimasti e sono cresciuti dentro di me. La mia vita di oggi è profondamente radicata nelle tradizioni che mia nonna mi ha trasmesso, a sua volta imparate dai suoi nonni.

Quali sono i benefici che si possono tradurre da questo tipo di medicine differenti da quelle classiche?

La medicina erboristica offre un approccio olistico alla guarigione, perché ogni pianta contiene numerosi costituenti naturali che lavorano in sinergia per aiutare il corpo a ritrovare il proprio equilibrio. A differenza della medicina chimica, che spesso isola un singolo principio attivo e si limita a sopprimere i sintomi, la medicina naturale mira a trattare la causa dello squilibrio, sostenendo la guarigione in modo completo. È come prendersi cura di un giardino: spruzzare acqua sulle foglie può dare sollievo temporaneo, ma solo nutrendo il terreno la pianta potrà tornare forte e sana. Così fanno le erbe: collaborano con i meccanismi naturali del corpo per promuovere un benessere duraturo, mentre i farmaci agiscono principalmente come soluzioni momentanee ai sintomi.

Per chi ha necessità di curarsi spesso manca la cultura dell’argomento, ma sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo questo tipo di medicina alternativa, cosa bisogna fare ancora secondo te?

C’è ancora molto bisogno di educare le persone sull’uso corretto della medicina erboristica. Oggi molti si affidano al fai-da-te o a informazioni trovate online senza conoscere i rischi. Ad esempio, chi assume un farmaco anticoagulante potrebbe usare Salix alba per un mal di testa, senza sapere che può aumentare il rischio di sanguinamento. Per questo è fondamentale rivolgersi a un esperto qualificato, capace di valutare la storia clinica, gli esami e le possibili interazioni con i farmaci. La medicina naturale offre grandi benefici, ma solo con informazioni corrette e una guida professionale si può garantire una guarigione sicura e responsabile.

Quanto è importante curarsi bene attraverso le erbe?

La medicina erboristica svolge un ruolo fondamentale nel sostenere la salute e il benessere generale, perché affronta la guarigione da una prospettiva veramente olistica. A differenza di molti trattamenti convenzionali che si concentrano solo sull’eliminazione dei sintomi, i rimedi a base di erbe lavorano per affrontare la causa alla radice dello squilibrio nel corpo. Molte piante contengono una varietà di costituenti attivi che agiscono in sinergia, sostenendo non solo un organo o un sistema specifico, ma l’intero organismo. Questo significa che, mentre un’erba può essere usata per un disturbo particolare, spesso offre benefici aggiuntivi, come nutrire i tessuti, riequilibrare l’energia, supportare la digestione, calmare il sistema nervoso o rinforzare le difese immunitarie. Ad esempio, Melissa officinalis è spesso utilizzata per aiutare nei momenti di stress e di lieve ansia. Mentre calma il sistema nervoso, sostiene anche la salute digestiva, migliora la qualità del sonno e favorisce il benessere emotivo complessivo. Questa azione multifunzionale è ciò che distingue la medicina erboristica: non si limita a silenziare un sintomo, ma incoraggia il corpo a ritornare a uno stato naturale di armonia. La vera guarigione richiede tempo e agisce su più livelli, fisico, emotivo e persino spirituale. La medicina erboristica onora questo processo, offrendo rimedi delicati ma potenti che collaborano con i meccanismi naturali di guarigione del corpo invece di sovrastarli. Questo approccio non solo allevia il disagio, ma rafforza la resilienza e promuove una salute duratura.

Parliamo della piattaforma Seer Sensitives. Che prodotti offrite?

Seer Sensitives è una piattaforma dedicata al benessere a 360 gradi, creata per aiutare le persone a diventare la migliore versione di sé stesse, nutrendo mente, corpo e spirito. Proponiamo rimedi erboristici personalizzati, studiati su misura per le esigenze individuali, oltre a miscele già pronte di erbe e integratori di alta qualità. Con il nostro abbonamento mensile di Medicina Erboristica, i clienti possono incontrare un erborista qualificato e creare un piano di successo personalizzato per sostenere i propri obiettivi di salute in modo naturale ed efficace.

Prima di salutare i lettori quali sono i tuoi progetti futuri e cosa ti aspetti di costruire con la tua determinazione?

Il mio obiettivo è trasferirmi a Roma e aprire una mia erboristeria quest’anno. L’Italia è sempre stata nel mio cuore, non solo per le mie origini familiari, ma anche per la mia profonda passione per la cultura, le tradizioni e la splendida lingua. Ho sempre sentito una forte connessione con lo stile di vita italiano, dove i rimedi naturali, la comunità e il benessere sono parte integrante della vita quotidiana.

Il mio sogno è creare uno spazio in cui le persone possano riscoprire il potere della natura nella guarigione. Nel mio negozio offrirò rimedi erboristici, tisane e prodotti naturali pensati per aiutare le persone a ritrovare equilibrio e vitalità in modo sicuro e olistico. Oltre alla vendita, desidero costruire un ambiente accogliente in cui educazione, tradizione e guarigione si incontrino, dove sia i residenti che i visitatori possano conoscere meglio la medicina erboristica e dove l’antica conoscenza venga onorata e tramandata. Con il mio amore per la cultura e la lingua italiana, vedo questo progetto non solo come un’attività commerciale, ma come un modo per connettermi con la comunità, celebrare le mie radici e aiutare gli altri ad abbracciare la guarigione naturale come parte della loro vita quotidiana.