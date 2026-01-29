Conto Termico 3.0 per Aziende: come sfruttarlo davvero per il tuo capannone

Se gestisci un capannone o un’impresa, probabilmente hai sentito parlare di “incentivi”. Spesso però sembrano un labirinto burocratico. Con il Conto Termico 3.0 (in vigore dal 25 dicembre 2025) l’opportunità è concreta — ma solo se ti muovi nel modo giusto.

Il Conto Termico non è una detrazione: è un incentivo erogato dal GSE tramite bonifico. E c’è una differenza che conta: per importi fino a 15.000 € l’incentivo viene riconosciuto in un’unica rata; oltre tale soglia, viene erogato in rate annuali costanti.

Le novità per le aziende

Per le imprese, le regole del Titolo V sono nette: non sono ammessi interventi che prevedano l’installazione di apparecchiature alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Tradotto: se l’idea è “cambio caldaia a gas con caldaia nuova a gas e prendo incentivo”, è la strada sbagliata. Il focus è su soluzioni ad alta efficienza e rinnovabili.

Inoltre, per gli interventi del Titolo II (efficienza: involucro, BA, ecc.), previsto solo per edifici già dotati di impianto di riscaldamento, è obbligatorio trasmettere prima dell’avvio dei lavori una “richiesta preliminare”: se parti prima, la pratica può diventare inammissibile.

Attenzione: per “avvio lavori” non si intende solo l’inizio cantiere, ma può valere anche il primo ordine/fermo impegno a ordinare attrezzature.

Quanto puoi ottenere davvero (e perché “fino al 65%” è reale)

Per le imprese il meccanismo ragiona in termini di intensità massima di aiuto e massimali:

Per gli interventi del Titolo III (produzione di energia termica da FER / sistemi ad alta efficienza) l’intensità base è 45% , con incrementi fino a un massimo del 65% per piccole imprese e 55% per medie imprese .

(produzione di energia termica da FER / sistemi ad alta efficienza) l’intensità base è , con incrementi fino a un massimo del e . Per gli interventi del Titolo II (efficienza: involucro, BA, ecc.) i limiti sono più contenuti (25% singolo / 30% multi-intervento), con premialità possibili entro i tetti previsti.

Interventi “da capannone” che hanno senso

Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi su edifici esistenti; molti capannoni rientrano nell’ambito ammissibile (categorie catastali del Gruppo D, escluso D/9).

In pratica, per un capannone i casi tipici sono:

Sostituzione impianto di riscaldamento con pompe di calore (Titolo III).

(Titolo III). Solare termico (anche con solar cooling) dove ha senso tecnico (Titolo III).

(anche con solar cooling) dove ha senso tecnico (Titolo III). Building Automation e controllo intelligente di impianti termici/elettrici (Titolo II).

e controllo intelligente di impianti termici/elettrici (Titolo II). In alcuni casi, interventi su involucro (Titolo II: isolamento/superfici opache, infissi, schermature), se coerenti con requisiti e cap.

Perché Tecsaving può fare la differenza (senza “scaricarti” la burocrazia)

Molti installatori si fermano al prodotto. In un capannone, invece, la differenza la fa il binomio progetto + pratica:

valutazione tecnica e dimensionamento per grandi cubature;

scelta di tecnologia coerente coi requisiti;

supporto operativo su iter, documentazione e riconoscimento anticipato dell’incentivo.

Non lasciare soldi sul tavolo: se stai pianificando un intervento , la prima cosa da fare non è “ordinare la macchina”, ma capire se e come impostare correttamente l’intervento.

Hai un capannone da efficientare? Contattaci per una valutazione tecnico-economica: ti diciamo subito se rientri nel Conto Termico 3.0 e come massimizzare il risultato, numeri alla mano.