Aperto il bando della quarta edizione del “Premio Letterario Città di Salsomaggiore Terme”

L’Associazione Parma OperArt APS, con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore-Terme, annuncia la quarta edizione del “Premio Letterario Città di Salsomaggiore Terme”. Il premio letterario si rivolge a scrittori, scrittrici, Case Editrici. Il premio è dedicato ai libri di narrativa e, da quest’anno, è aperta una sezione di saggistica, di qualsiasi genere o tematica.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE: 13 SETTEMBRE 2026

La GIURIA del concorso è composta da:

Presidente di giuria Claudio Ardigò, critico letterario e membro di giuria di numerosi ed importanti concorsi tra i quali il Bancarella e Campiello. Collabora come editor per diverse Case Editrici ed organizza la Fiera del Libro di Cremona.

Luca Ponzi, giornalista RAI e scrittore. Giornalista prima alla «Gazzetta di Parma», ora alla sede RAI dell’Emilia Romagna, ha raccontato alcuni degli episodi di cronaca più importanti degli ultimi anni, dal crack Parmalat al rapimento del piccolo Tommaso Onofri. Ha pubblicato Mostri normali. Storie di morte e d’altri misteri, una raccolta di cold case avvenuti in Emilia Romagna dagli anni ’70 a oggi. I suoi ultimi due libri sono Favole di fiume e L’umanità che cura.

Giorgio Lambri, capocronista della “ Libertà” di Piacenza e scrittore;

Manuela Bartolotti, giornalista della “Gazzetta di Parma”, critica letteraria e storica dell’arte

Accursio Soldano, giornalista che ha collaborato con diversi quotidiani nazionali, scrittore e autore di testi teatrali, documentarista.

Tutte le info a questo link: https://www.parmaoperart.com/premio-letterario-citta-di-salsomaggiore