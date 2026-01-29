Al via la 21ª edizione di “No More Plastic Bags”: dalla Calabria il primo modello europeo di Centro Commerciale come “Laboratorio Sociale”

Parte dalla Calabria la nuova edizione della storica campagna NO MORE PLASTIC BAGS di Oceanus. Il Centro Commerciale Due Mari sposa la 21ª tappa di questo percorso, riscrivendo il proprio ruolo sul territorio, non più semplice luogo di acquisto, ma vero e proprio laboratorio sociale dove la sostenibilità si trasforma in cittadinanza attiva.

Questa partnership strategica si configura come il primo modello virtuoso in Italia capace di scardinare un paradigma consolidato. Dal 2005, il messaggio di Oceanus resta fermo, è inutile insistere nel raccogliere plastica se l’industria continua a produrla e distribuirla senza sosta. La vera soluzione non risiede solo nelle giornate di pulizia, ma nel coraggio di imporre nuovi materiali ecosostenibili e promuovere la cultura del riutilizzo.

“Raccogliere la plastica è un atto nobile e un momento educativo fondamentale per i giovani; organizziamo giornate evento costantemente,” dichiara Fabio Siniscalchi presidente Oceanus “Tuttavia, è una battaglia persa se non si smette di immetterla in circolo. Con il Centro Commerciale Due Mari agiamo alla radice, eliminando il problema prima che diventi un rifiuto. Distribuiamo gratuitamente shopper in cotone, invitando a utilizzarle come un potente simbolo identitario. Chi sceglie una shopper riutilizzabile compie un atto di appartenenza a una comunità consapevole; rifiuta il gesto meccanico dell’’usa e getta’ tipico del sacchetto in plastica, anche se biodegradabile. È il primo passo verso una spesa che evita il sovraimballaggio e predilige i prodotti del territorio a km 0.”

Creatività e territorio: il coinvolgimento delle scuole

Il design della shopper non è statico, ma evolve con il territorio. Ogni anno il logo viene selezionato attraverso un contest rivolto alle scuole. La creatività degli studenti calabresi diventa così il vessillo di un cambiamento culturale che si rinnova nel tempo, rendendo ogni borsa un pezzo unico di impegno civile e visione del futuro.

Una nuova etica anche a tavola

Il progetto coinvolgerà anche all’area food del Centro Commerciale. Nel corso dell’anno, i ristoratori saranno invitati a partecipare ad un percorso di sensibilizzazione e confronto volto a promuovere una maggiore attenzione alle tematiche ambientali e alla sostenibilità delle scelte.

L’iniziativa intende favorire la diffusione di buone pratiche, come la progressiva riduzione della plastica monouso e una riflessione sul consumo consapevole delle risorse, attraverso strumenti informativi e contenuti messi a disposizione da Oceanus. Tra questi, il calendario stagionale dedicato alle specie ittiche locali, nutrienti, economiche e sostenibili, pensato per stimolare una maggiore consapevolezza rispetto all’impatto delle abitudini alimentari sull’ambiente marino e per ridurre la pressione biologica sulle specie oggi a rischio a causa del consumo di massa.

Un percorso aperto e graduale, costruito nel tempo, che mira a creare le condizioni per un dialogo continuo tra operatori, pubblico e territorio, valorizzando il ruolo della ristorazione come possibile alleata nella diffusione di una nuova etica ambientale.

Una Best Practice Internazionale

Quella tra il Due Mari e Oceanus è una sfida diretta al sistema produttivo. Con oltre 110 esercizi commerciali, il polo di Maida punta a diventare il primo Centro Commerciale in Europa ufficialmente Plastic Bags Free. Questo modello inedito rappresenta una best practice che Oceanus intende esportare in Italia e all’estero, dimostrando che la transizione da luogo di puro consumo a polo di innovazione sociale è possibile.