A “Elisir” oggi su Rai 3 tutto sulla sciatalgia

La sciatalgia è una patologia causata dalla compressione o dall’irritazione del nervo sciatico. Se ne parla in apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 29 gennaio alle 10.55 su Rai 3. È il professor Cesare Faldini, direttore del Dipartimento di Ortopedia 1 presso l’Ospedale Rizzoli di Bologna, a fare il punto sulla diagnosi e la cura di questo disturbo molto diffuso.

A seguire, lo spazio “Mangiarsano” è dedicato all’acqua: quanta se ne dovrebbe bere nell’arco della giornata? Come si fa a capire qual è quella più adatta alle proprie esigenze? Cosa leggere in etichetta? Il tema sarà approfondito dal professor Alessandro Zanasi, specialista idrologo e presidente dell’Associazione Risorsa Acqua.

In chiusura di puntata, in “Serena…mente”, si parla di conflitti in famiglia: quando sono fisiologici e come evitare che possano diventare dannosi, minando una sana convivenza? Risponde la professoressa Maria Grazia Spitoni, docente di Psicometria presso l’Università La Sapienza di Roma.