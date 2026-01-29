A “Elisir” oggi su Rai 3 pressione arteriosa e mammografia

Il professor Gianfranco Parati, direttore scientifico presso l’Istituto Auxologico italiano, ospite di “Elisir”, al programma di medicina oggi su Rai 3

Quali sono i valori di riferimento della pressione arteriosa? Ogni quanto va misurata? I valori cambiano in base all’avanzare dell’età? E quanto è importante monitorarla dopo i settant’anni? A dare tutte le informazioni sarà il professor Gianfranco Parati, direttore scientifico presso l’Istituto Auxologico italiano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 27 gennaio alle 10.50 su Rai 3.

Lo spazio del “Mangiarsano” sarà incentrato sulle verdure amare. Le più diffuse sono radicchio, cicoria, catalogna, rucola e scarola: come inserirle nella dieta nell’arco della settimana? Numerosi studi scientifici hanno dimostrato i benefici di queste verdure che sono ricche di polifenoli e flavonoidi. La professoressa Sabrina Donati Zeppa, docente di Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’università di Urbino, farà chiarezza sulla quantità ottimale da consumare oltre che sui princìpi nutritivi e le proprietà nascoste di questi alimenti.

La puntata terminerà con la rubrica “Come si fa”, dedicata alla mammografia: a partire da quale età è consigliato sottoporsi a questo esame? La professoressa Chiara Pistoiese, docente di Radiodiagnostica presso l’Università di Tor Vergata, spiegherà come prepararsi adeguatamente a questo screening fondamentale per la prevenzione.