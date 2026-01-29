A Crans Montana troppa neve, cancellata la seconda prova della discesa femminile

La discesa di venerdì sarà accorciata

Le forte nevicata della nottata e la conseguente impossibilità di ripulire nel migliore dei modi il tracciato di gara ha costretto gli organizzatori di Crans Montana a cancellare la seconda prova cronometrata in vista della discesa femminile in programma venerdì 30 gennaio (ore 10.00, diretta Rai Due e Eurosport) sulla pista svizzera. L’allenamento ufficiale svolto mercoledì permetterà il regolare svolgimento della gara, che però partirà dalla partenza di riserva, visto che l’unica prova è scattata da quel punto. Per l’Italia risultano iscritte Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi. Sabato 31 gennaio si disputerà invece un supergigante alle ore 11.00.