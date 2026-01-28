Stasera su Rai 5 “Sapiens – Un solo pianeta” con La Nuova Amazzonia”

Stasera in prima serata su Rai 5 torna “Sapiens – Un solo pianeta” con la puntata intitolata “La Nuova Amazzonia”: le anticipazioni

Nella puntata di “Sapiens – Un solo pianeta” in onda mercoledì 28 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 5, esordio Mario Tozzi riapre il Cold Case della Bonifica dell’Agro Pontino per analizzare, attraverso un esempio più vicino a noi, il crimine che si sta compiendo oggi in Amazzonia.

La famosa bonifica, durata oltre 10 anni per la quale furono impiegate ben 18.548.000 giornate-operaio con il lavoro di cinquantamila uomini reclutati in tutto il Paese, ha rappresentato – dal punto di vista ambientale – il più gigantesco massacro di alberi mai avvenuto con un unico intervento in Europa: un intervento che ha portato alla deforestazione di una vasta area alle porte di Roma per soddisfare il crescente fabbisogno di colture e allevamento di bestiame.

La foresta planiziale dell’Agro Pontino infatti era la nostra Amazzonia ma la bonifica storicamente attribuita al periodo fascista, sebbene abbia estirpato il pericolo rappresentato dalla malaria comunque circoscritto a quel territorio, ha anche eliminato la più vasta area umida del Mediterraneo e tutta la sua straordinaria ricchezza di vita.