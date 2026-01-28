Stasera su Rai 2 gli episodi 9 e 10 dell’ultima stagione del Collegio: le anticipazioni

Stasera su Rai 2 in replica “Il Collegio 9”. La nuova classe si ritrova immersa in un anno di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: il 1990
Mercoledì 28 gennaio 2026 alle 21:20 Rai 2 propone in replica “Il Collegio 9”, docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale, torna ancora a sorprendere con la sua nona edizione. La nuova classe si ritrova immersa in un anno di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: il 1990.
Nella puntata 9 “Collegiali fuori controllo”, i collegiali sono sempre più insofferenti alle regole e, soprattutto, alle lezioni. Ma si sa: in “Collegio” chi esagera… ne paga le conseguenze
Nella puntata 10 “Tutti al mare?”, per la prima volta i collegiali vanno in gita al mare! Ma non tutti: due di loro rimarranno in “Collegio” sotto le cure del professor Raina…