SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 28 gennaio 2026: numeri e quote

I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente
Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.
Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.
Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 28/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
3-18-22-28-52-63
Le quote del concorso di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 710,67
|punti 4
|132
|€ 90,89
|punti 3
|1.472
|€ 36,28
|punti 2
|8.210
|€ 9,24
Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto
SiVinceTutto SuperEnalotto è il concorso speciale di SuperEnalotto che ogni mercoledì distribuisce tutto il montepremi del concorso in un’unica sera. Questo significa che in assenza di 6 saranno i 5, i 4, i 3 e i 2 a dividersi l’intero montepremi.
Giocare è semplicissimo: con la nuova formula infatti metti in gioco 12 numeri compresi tra 1 e 90, ma ne devi indovinare solo 6. La giocata minima costa 5€. Puoi giocare online tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.00: le estrazioni avvengono ogni mercoledì.
Per giocare online è necessario avere almeno 18 anni ed essere titolare di un conto di gioco.