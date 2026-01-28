Sinner vola in semifinale agli AusOpen, dove lo aspetta Djokovic


Battuto l’americano Ben Shelton ai quarti di fanale

Terza semifinale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner dopo aver battuto l’americano Ben Shelton per 6-3 6-4 6-4, estendendo così la sua serie di vittorie al Melbourne Park a 19 partite.

Il campione in carica italiano ha ottenuto la nona vittoria di fila (e 22 set consecutivi) contro l’esplosivo mancino, preparandosi alla semifinale di venerdì contro Novak Djokovic, che si è qualificato dopo che Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro per infortunio mercoledì mattina, dopo che l’italiano aveva vinto i primi due set.

agnesepriorelli

Giornalista