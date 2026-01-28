Per Amazon previsti 16mila licenziamenti

La maggior parte dei dipendenti coinvolti dai tagli si trova negli Stati Uniti

Amazon intende ridurre la sua forza lavoro globale di 16.000 unità, dopo aver già tagliato 14.000 unità in ottobre. Lo annuncia Beth Galetti, vicepresidente senior della multinazionale.

“I tagli che stiamo effettuando oggi avranno un impatto su circa 16.000 ruoli in Amazon e stiamo lavorando duramente per supportare tutti coloro che sono coinvolti. Inizieremo offrendo alla maggior parte dei dipendenti con sede negli Stati Uniti 90 giorni per cercare un nuovo ruolo internamente (i tempi varieranno a livello internazionale in base ai requisiti locali e nazionali)”.