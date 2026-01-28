Oroscopo di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il cielo favorisce rapporti interpersonali e iniziative. In appoggio abbiamo Venere, un chiaro invito alla disponibilità, all’amore, alla condivisione. Una giornata in cui il nostro approccio diretto e sincero è una risorsa per le conquiste o per rappacificarci.
Toro
Sensibilità e gusto estetico non ci mancano, possiamo coltivare l’espressione artistica negli ambiti a noi più congeniali: fotografia, pittura o cucina. Pretendere che l’altro anticipi i nostri desideri è esagerato, specie se noi per primi non abbiamo le idee chiare.
Gemelli
In mattinata gironzoliamo per concentrarci meglio, ma intanto i motori si scaldano e una volta partiti, tiriamo dritti fino all’alba. Chi ci ferma più? Quando il cuore è deluso, nulla di meglio che cambiare ambiente. L’occasione d’oro ce la offre un amico.
Cancro
La Luna in Ariete ci pone a confronto con persone differenti da noi per stile di pensiero e modalità d’azione. Accogliamole, è un arricchimento. Eventi e progetti subiscono qualche ritardo, piccole grane suscitate proprio dalle persone di cui ci fidiamo.
Leone
Grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo molto determinati e nel lavoro andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Successi, consensi e conquiste.
Vergine
La voglia di trasgressione può portare guai o regalarci un’avventura appassionata. Molto dipende dallo stato del cuore. È libero o già occupato? Dedichiamoci allo studio di una disciplina occulta. Un argomento affascinante tutto da scoprire e da sfatare.
Bilancia
Ci sentiamo sotto esame e siamo a disagio? Svolgiamo gli impegni con serietà, diamo il giusto peso alle critiche e non raccogliamo le provocazioni. Per ritrovare l’equilibrio, la procedura ottimale è seguire l’istinto che ci sussurra la soluzione più efficace.
Scorpione
Ci sono questioni da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo niente. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi.
Sagittario
Oggi sì che ci alziamo con lo spirito giusto! È il momento ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna accende il cuore e sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano sintonia, passione e complicità.
Capricorno
Fortunatamente è domenica, per cui prendiamocela comoda. Fermiamoci a osservare: i pensieri corrono veloci, ma come nuvole passano e vanno. Un’immersione nel verde, ecco cosa ci serve. Se il tempo lo consente, usciamo di casa per una passeggiata.
Acquario
Ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci entusiasma, abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Uscita piacevole con gli amici. Stasera pizza, cinema e birreria, con la voglia di fare follie, sottobraccio alla nostra ultima conquista.
Pesci
