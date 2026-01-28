Mattarella ad Abu Dhabi incontra l’emiro Al Nahyan

Il Presidente della Repubblica ha incontrato il Presidente degli Emirati Arabi Uniti
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricevuto al Palazzo Qasr Al Shati dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Mohamed bin Zayed al Nahyan.
Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto e la presentazione delle delegazioni ufficiali, i due Presidenti si sono intrattenuti a colloquio.
Nella mattinata, prima di raggiungere il Palazzo, Mattarella ha visitato la Grande Moschea Sheikh Zayed, uno dei più imponenti e significativi luoghi di culto del mondo islamico contemporaneo, nonché un simbolo identitario di Abu Dhabi.
Dopo l’incontro con Mohamed bin Zayed al Nahyan, il Capo dello Stato ha fatto tappa al Museo Nazionale Zayed, che celebra la visione e l’eredità del Padre Fondatore degli Emirati Arabi Uniti.