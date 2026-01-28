Leonardo Becchetti ospite a Geo oggi su Rai 3

A “Geo” in onda pomeriggio su Rai 3 la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale. Ospite il professor Leonardo Becchetti

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale e il futuro del lavoro: rischi, opportunità e nuovi mestieri. Se ne parla a “Geo” – il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda mercoledì 28 gennaio alle 16.10 su Rai 3 – con il professor Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata.