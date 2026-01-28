Il film “The Animal Kingdom” stasera su Rai 4: la trama

“The Animal Kingdom” con protagonisti Romain Duris, Paul Kircher e Adèle Exarchopoulos in prima serata su Rai 4: la trama

François e il figlio Émile sono nel traffico quando un furgone con misteriose creature deraglia. Tra loro c’è la moglie dell’uomo che, come molti altri, sta mutando in animale. Mentre iniziano le ricerche con una poliziotta, anche in Émile appaiono i primi segni della mutazione.

E’ la trama del film “The Animal Kingdom”, 12 candidature ai 49° Premi César, aggiudicandosene cinque, in onda in prima serata mercoledì 28 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4.