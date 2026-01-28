Il femminicidio di Anguillara a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

La tragica fine di Federica Torzullo ha portato con sé altre due vittime: i genitori del marito, Claudio Carlomagno – reo confesso del delitto. L’avvocato dell’uomo ribadisce l’importanza delle altre vite da tutelare. Federica Sciarelli ne parlerà a “Chi l’ha visto” in onda domani, mercoledì 28 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. Questo femminicidio di inizio anno pone un inevitabile interrogativo: è giusto lasciare soli i familiari del “carnefice”?

E ancora, lo sconosciuto di Rovigo è il ragazzo scomparso a 19 anni dall’Olanda? Ultime ore per la genetista Marina Baldi che sta studiando il DNA del giovane che vive a Rovigo, un ragazzo che capisce benissimo l’italiano ma che si è chiuso in un misterioso mutismo.

Infine, il delitto di Garlasco: una nuova consulenza informatica dei consulenti della famiglia ricostruisce in modo dettagliato gli accessi di Chiara al computer di Stasi quella sera e pone nuovi interrogativi.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.