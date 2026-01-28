Addio a Franco Menichelli, atleta che fece la storia della ginnastica artistica

Lo sport italiano piange la scomparsa di Franco Menichelli, che si è spento all’età di 85 anni

Nato a Roma il 3 agosto 1941, l’angelo azzurro della ginnastica artistica ha scritto indelebili pagine di storia salendo per ben cinque volte sul podio ai Giochi Olimpici: bronzo nell’edizione casalinga nel 1960 al corpo libero e nel concorso a squadre assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, l’atleta capitolino (foto FGI) fece ancora meglio a Tokyo 1964 conquistando il bronzo alle parallele pari, l’argento agli anelli e lo straordinario oro al corpo libero.

Nella bacheca di uno dei migliori ginnasti di ogni epoca anche tre medaglie mondiali e ben 14 europee (di cui sei d’oro).

Inserito nel 2003 nella hall of fame internazionale della ginnastica (International Gymnastics Hall of Fame), Menichelli ricevette dal CONI nel 2015 il Collare d’Oro al merito sportivo, la più importante onorificenza dello sport italiano, lui che una volta ritiratosi continuò a dedicare corpo e anima alla disciplina del suo cuore facendo l’allenatore della Nazionale maschile dal 1973 al 1979.

Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, interpretando i sentimenti della Federazione Ginnastica d’Italia e dell’intero movimento sportivo, si unisce al cordoglio della famiglia.