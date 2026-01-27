Stasera su Rai Storia “L’ultima marcia” di Massimo Vincenzi

Su Rai Storia “L’ultima marcia”, un racconto totalmente inedito che mette in luce la tragica odissea degli internati nei campi di concentramento nazisti
Il #27gennaio 2026 alle 21.10 andrà in onda su #RaiStoria, canale 54 del digitale terrestre e in diretta su RaiPlay, il documentario “L’ultima marcia” prodotto da Light History con la regia di Massimo Vincenzi.
Sul finire della Seconda Guerra Mondiale centinaia di migliaia di internati dei campi di concentramento nazisti vengono costretti dalle SS a marce forzate perlopiù senza una destinazione finale certa.
In balia del freddo e della fame, vessati, colpiti e umiliati dalle guardie SS, i prigionieri percorrono centinaia di chilometri a piedi. Migliaia di deportati muoiono durante il percorso:
A volte, per alcuni tratti di percorso, i prigionieri vengono fatti salire sui vagoni aperti di treni merci. All’addiaccio, senza cibo, sotto i bombardamenti aerei degli alleati, moltissimi di loro muoiono all’interno dei vagoni.