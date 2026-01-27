Stasera su Rai Movie il film “Jerry Maguire”: la trama

Un film romantico e avvincente che in pochi anni è diventato un classico: martedì 27 gennaio 2026 alle 21.10 su Rai Movie c’è “Jerry Maguire”

Un procuratore sportivo si occupa di conti e contratti per ottanta giocatori del campionato di football americano: stufo di trattare le persone come numeri si dedicherà alla carriera e alla crescita di un solo atleta, promettente ma acerbo. Tutti gli voltano le spalle tranne la sua segretaria.

E’ la trama del film “Jerry Maguire” in onda martedì 27 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie.

Amore e amicizia al centro di una storia sul successo, il fallimento e il cambiamento. Oscar a Cuba Gooding Jr come miglior attore non protagonista, ottima l’intesa fra Tom Cruise e Renée Zellwegger, qualche anno prima che lei spopolasse nei panni di Bridget Jones.