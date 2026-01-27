Stasera su Rai 4 “Uno Rosso” di Jake Kasdan con Dwayne Johnson: la trama del film

Martedì 27 gennaio 2026, alle 21.30 su Rai 4, arriva “Uno rosso”, ovvero un Babbo Natale da salvare con Dwayne Johnson: la trama del film

Stasera su Rai 4 alle 21.30, arriva “Uno rosso”, ovvero un Babbo Natale da salvare. Uno rosso è proprio il nome in codice di Babbo Natale che, poco prima della Vigilia, viene sequestrato e preso prigioniero da un commando criminale nel suo rifugio segreto al Polo Nord. Il suo capo della sicurezza, Cal, dovrà riuscire a liberarlo: per farlo si allea con un abilissimo hacker, in modo da scoprire chi ha ingaggiato i criminali e sventare il piano. Azione, commedia e fiaba natalizia si fondono in questo film, ambizioso e originale, con un cast di prim’ordine, da Chris Evans a Kiernan Shipka, da Dwayne Johnson a Lucy Liu. Regia di Jake Kasdan.