Stasera su Rai 2 “Boss in incognito” con Paola De Vecchis di Frittoking

È Paola De Vecchis, direttore di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking, la protagonista di “Boss in incognito”, condotto da Elettra Lamborghini e in onda martedì 27 gennaio alle 21.20 su Rai 2. L’azienda, che ha il suo headquarter a Roma, produce snack salati, fritti e pastellati – dai supplì, ai fiori di zucca, ai filetti di baccalà – e, da qualche tempo, ha anche un reparto bakery, che sforna pinse e focacce. Prodotti che raggiungono quotidianamente pizzerie e rosticcerie in Italia, in Europa, arrivando fino ai mercati di Australia e Giappone.

Nel corso della puntata, la boss Paola De Vecchis lavorerà in incognito al fianco di Violeta, una donna rumena, che, con piglio deciso, le insegnerà la preparazione dei fiori di zucca; lavorerà con Manuel nel reparto confezionamento, dove si svelerà all’ignaro figlio Simone; infine, incontrerà Shoel, un ragazzo originario del Bangladesh e con lui preparerà i supplì. Ad affiancare Paola, ci sarà come sempre la conduttrice, Elettra Lamborghini, che, in questa occasione, nei panni di Federica, andrà in incognito in due occasioni: affiancherà Giulia nel reparto Bakery e Marilena alla sfilettatura e frittura del baccalà.

Come sempre, l’esperienza di Boss in incognito metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini (pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento), verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.