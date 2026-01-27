Poliziotto spara e uccide 28enne marocchino nel quartiere Rogoredo di Milano

Un uomo di circa 28 anni di nazionalità marocchina è stato ucciso dalla polizia in via Giuseppe Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano

Un uomo di circa 28 anni è stato ucciso dalla polizia in via Giuseppe Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima, “un nordafricano” si è avvicinato “a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Lo sconosciuto, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante presente in zona. A quel punto, gli spari”.

I soccorritori del 118 giunti immediatamente sul luogo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso in seguito ai colpi d’arma da fuoco. Nessun agente risulta ferito. Le autorità stanno ancora lavorando per identificare ufficialmente la vittima.

Dai primi accertamenti della polizia scientifica, si legge ancora sul Corriere, “sembra che la pistola impugnata dalla vittima fosse una replica a salve”, elemento al centro delle verifiche insieme alla dinamica dell’intervento.

