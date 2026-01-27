Lupo trovato morto nella Bergamasca, accertamenti sulla causa

Un giovane lupo, all’apparenza deperito e sotto peso, è stato ritrovato morto domenica dal nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale di Bergamo in località Conca Verde, nel comune di Rovetta. La sua presenza- precisa una nota di via Tasso- era già stata segnalata nella zona nel corso del fine settimana, zona dunque già monitorata dagli agenti della Polizia provinciale. La carcassa è all’Istituto Zooprofilattico di Bergamo per gli accertamenti anatomo/patologici e le analisi genetiche che potranno fornire alcune informazioni in più in merito alle cause di morte e alla provenienza dell’animale. Tranne il ritrovamento di pochi resti nel 2022 di un altro esemplare sulla Presolana, si tratta del primo lupo rinvenuto morto nel territorio.

“La presenza del Lupo in provincia di Bergamo è consolidata da anni, attualmente la popolazione è costituita da tre/quattro branchi stabili e alcuni esemplari in dispersione– spiega il comandante della Polizia provinciale Matteo Copia- la specie, in evidente fase di ricolonizzazione naturale, è oggetto di monitoraggio costante. Il tasso di mortalità dei lupi nei primi due anni di vita è molto elevato e può raggiungere una percentuale anche del 60%”.

Gli allevatori che avessero subito danni possono rivolgersi alla sala operativa della Polizia provinciale di Bergamo (800 35 00 35) per essere indirizzati agli indennizzi di Regione Lombardia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)