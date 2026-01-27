La Francia approva il divieto di utilizzo dei social ai minori di 15 anni

Social vietati ai minori di 15 anni in Francia: la Camera transalpina approva. Macron: “Il cervello dei nostri figli non è in vendita”

La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato il disegno di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni. È stato approvato con 130 voti a favore e 21 contrari, ora passerà all’esame del Senato che, come scrive Emmanuel Macron su X, dovrà “proseguire questo lavoro costruttivo”. Per il presidente si tratta di un provvedimento “raccomandano gli scienziati” e “quanto chiedono a gran voce i francesi”.

“Per garantire che questo divieto sia effettivo dall’inizio del prossimo anno accademico, ho chiesto al Governo di attivare la procedura accelerata- scrive ancora il presidente-. Perché il cervello dei nostri figli non è in vendita. Né sulle piattaforme americane, né sulle reti cinesi. Perché i loro sogni non possono essere dettati da algoritmi. Perché non vogliamo una generazione ansiosa, ma una generazione che creda nella Francia, nella Repubblica e nei suoi valori”.

Macron promette, quindi, l’applicazione della nuova norma già da settembre 2026: “La Francia, pioniera nella regolamentazione delle piattaforme dal 2018, continua a esserlo oggi, diventando il primo Paese in Europa a intraprendere questo percorso. Entro il 1° settembre, i nostri bambini e adolescenti saranno finalmente protetti. Farò in modo che ciò accada”.

Alla fine dello scorso anno, l’Australia è diventato il primo Paese al mondo a vietare i social ai minori di 16 anni.

