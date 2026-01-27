Il film “A Chiara” in seconda serata su Rai 5: la trama

Stasera in seconda serata su Rai 5 in onda il film di Jonas Carpignano “A Chiara” con Swamy Rotolo, che ha vinto il David di Donatello 2022 come migliore attrice protagonista: la trama

Chiara è una quindicenne come tante: va a scuola, in palestra, ha due genitori amorevoli, gioca con le sorelle, si diverte con le amiche nel lungomare di Gioia Tauro. Finché, durante la festa per i diciotto anni della sorella Giulia, arrivano alcuni uomini, la tensione sale, succede qualcosa di poco chiaro, il padre se ne va, poi torna a casa, poi scappa dal retro. E qualcuno incendia la sua auto.

Quando si accorge del lato oscuro della sua famiglia, dell’ombra criminale di suo padre, di quell’universo fino ad allora quotidiano, Chiara non volta lo sguardo altrove, non accetta facili rassicurazioni né compromessi: vuole capire di più, come se quella sua personale inchiesta fosse un processo di conoscenza di sé stessa.

E’ la trama del film di Jonas Carpignano “A Chiara” in onda martedì 27 gennaio 2026 allle 23:00 su Rai 5.

Con Swamy Rotolo, che ha vinto con questo film il David di Donatello 2022 come migliore attrice protagonista; Claudio Rotolo; Grecia Rotolo; Giuseppina Palumbo; Giorgia Rotolo.