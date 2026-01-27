Gli ultimi giorni della caccia di Pat Garrett a Billy the Kid nel film stasera su Rai 5

Gli ultimi giorni della caccia di Pat Garrett a Billy the Kid vissuti parallelamente attraverso la presenza e le vicissitudini di un giovane ragazzo nel film stasera su Rai 5: la trama

La vicenda di Pat Garrett e Billy the Kid è rivista e aggiornata attraverso lo sguardo di Rio, un ragazzino che ha fatto di “The Kid” il suo eroe personale. Rio riesce a far evadere di prigione il suo idolo, e lo persuade a ritrovare e salvare sua sorella, appena rapita dallo zio malvagio.

Ma nel corso della vicenda il ragazzo scoprirà che non è tutto oro quel che luccica, e che Billy the Kid ha molti lati ombrosi, mentre pian piano emerge il lato virtuoso e davvero eroico dello sceriffo Pat Garrett. Un western moderno che riscopre con originalità e in maniera avvincente una blasonata coppia, già celebrata sul grande schermo. Vincent D’Onofrio è il regista e l’interprete del film che Rai 5 propone martedì 27 gennaio 2026 alle 21:20.