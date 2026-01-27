Giuseppe Commisso, il nuovo presidente della Fiorentina

Dopo la morte di Rocco Commisso, la guida della Fiorentina passa al figlio. Ecco le prime parole del numero uno viola

Dopo la morte di Rocco Commisso, la guida della Fiorentina passa al figlio, Giuseppe. È lui il nuovo presidente del club come ha stabilito il cda che ha confermato il ceo, Mark Stephan, e Alessandro Ferrari nel ruolo di general manager.

“Giuseppe Commisso assume la carica di presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del club”, si evidenzia dalla società. “E’ per me un grande onore assumere la presidenza della Fiorentina”, sottolinea Commisso jr da nuovo numero uno della Viola.

“Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del club”. Inoltre, “colgo questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel consiglio di amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina”.

In questo senso, prosegue, “continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi”.

La società, si legge infine in una nota, “conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)