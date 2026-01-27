Giorno della Memoria, Mattarella: “Nella Repubblica non c’è posto per l’odio razziale, per la discriminazione e l’antisemitismo”

La cerimonia, condotta dall’attore Stefano Santospago, è stata aperta da un filmato a cura di RaiTeche e dalla lettura del brano “Auschwitz, città tranquilla”

Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la celebrazione del Giorno della Memoria. La cerimonia, condotta dall’attore Stefano Santospago, è stata aperta da un filmato a cura di RaiTeche e dalla lettura del brano Auschwitz, città tranquilla.

Sono poi intervenuti la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, e il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. La Senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau, ha portato la sua testimonianza intervistata da quattro studenti.

Nel corso della cerimonia il conduttore ha dato lettura del brano Elena di Fabrizio Rondolino; sono stati inoltre proiettati il cortometraggio animato Storia di Sergio e il filmato “Storia di Nedo”.

Durante la manifestazione il Maestro Francesca Leonardi, al pianoforte, e il Maestro Andrea Oliva, al flauto, hanno eseguito i brani musicali Summertime, Maria, La Suite Modale e Schindler’s List.

La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica.

Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Associazioni degli ex internati e deportati, della Comunità ebraica, e autorità politiche, civili e militari.

Prima della cerimonia il Capo dello Stato ha premiato le scuole vincitrici del Concorso nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione “I giovani ricordano la Shoah”. In occasione della premiazione sono intervenuti la Presidente dell’UCEI, Di Segni, e il Ministro Valditara.