Fuori “Ricordi segreti”, il nuovo EP degli Atlante

Ricordi Segreti è il nuovo EP degli Atlante, in uscita il 23 gennaio: atto finale che chiude il cerchio vitale di Poi Rinascere, trasformando le ultime tracce di quel percorso in un nuovo e frastagliato lavoro in studio. Quattro brani che trasformano i frammenti del passato in un mosaico sonoro inedito, dove il ricordo diventa materia viva e la sperimentazione si apre a nuovi orizzonti. Il singolo Ricordi agisce come un campo di battaglia sonoro, un urto violento tra sezioni demoniache e aperture armoniose, che rispecchiano il tumulto interiore dei grandi cambiamenti. Segue Segreti, che si pone come una risposta speculare: un momento di stasi intima ed eterea che si svuota di suono, sostituendo alla struttura densa del primo capitolo un arrangiamento più rarefatto e sospeso. Il lavoro si completa con due brani di Poi Rinascere rivisitati da realtà artistiche di valore e stima: la versione di Sabbia si spoglia della sua forma originaria per accogliere la voce delicata di Edera, mentre la reinterpretazione di Dita ad opera degli Amore Audio sposta l’asse verso una dimensione UK garage, chiudendo l’EP con una pulsazione nervosa che non cerca più spiegazioni, ma una nuova direzione. Ricordi Segreti diventa l’appendice imprescindibile per salutare il passato: uno sguardo rivolto avanti, consapevole e deciso, dove il cambiamento trova nella memoria la propria forza.