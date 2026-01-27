Coppa Italia, stasera l’ottavo di finale Fiorentina-Como

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset con la Coppa Italia
Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Martedì 27 gennaio torna la competizione nazionale con Fiorentina-Como, l’ultimo ottavo di finale visibile in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. La squadra che staccherà il pass per i quarti di finale affronterà il Napoli.
Di seguito, il dettaglio della partita:
MARTEDÌ 27 GENNAIO:
- Fiorentina-Como, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri ed Emidio Morganti