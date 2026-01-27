Claudio Lippi dal letto d’ospedale: “A Mediaset quando non servi più, vieni cancellato”

A “Falsissimo” lo sfogo dell’ex conduttore, ricoverato in terapia intensiva: “Parlo ora perché non ho più niente da perdere”

Un racconto duro, pronunciato dal letto d’ospedale, mentre è ricoverato in terapia intensiva e in attesa di accertamenti sulle sue condizioni di salute. Nell’ultima puntata di Falsissimo, l’ex conduttore televisivo Claudio Lippi interviene in collegamento con Fabrizio Corona e affida alle telecamere quello che definisce il racconto di “un sistema” vissuto dall’interno durante i suoi anni a Mediaset.

“Sono in una merda di ospedale, in terapia intensiva, e non so ancora se ho un tumore ai polmoni”, dice Lippi all’inizio del suo intervento. “Parlo ora perché non ho più niente da perdere”.

LA MALATTIA E LA CADUTA PERSONALE

Nel corso della telefonata, Lippi lega il racconto del sistema televisivo alla sua vicenda personale, parlando apertamente di un periodo di forte difficoltà:

“Dopo anni di sofferenza sono arrivato a stare sotto un ponte, con mia moglie e mia figlia”, afferma, spiegando di aver toccato il punto più basso della sua vita dopo l’uscita dal mondo televisivo.

Un passaggio che il conduttore collega direttamente al modo in cui, a suo dire, il sistema tratta chi non è più funzionale:

“Quando non servi più, vieni cancellato. Non conta quello che hai dato, ma se sei ancora utile”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)