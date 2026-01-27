Australian Open, lo sfogo di Coco Gauff: fa a pezzi la racchetta dopo la sconfitta

La tennista statunitense ha ceduto il passo contro l’ucraina Elina Svitolina

Sconfitta difficile da accettare per Coco Gauff agli Australian Open. La tennista statunitense ha ceduto il passo contro l’ucraina Elina Svitolina (6-1 6-2). Una giornata ‘no’ per la numero 3 al mondo che, fuori dal terreno di gioco, ha sfogato la frustrazione per la propria prestazione non troppo brillante.

La delusione è evidente nelle immagini diventate virali sui social post match. Gauff rientra negli spogliatoi dove -forse credendo di non essere più ripresa dalle telecamere – distrugge la racchetta che aveva con sé. Per Svitolina, invece, l’incontro ha segnato il passaggio in semifinale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)