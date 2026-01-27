Australian Open, lo sfogo di Coco Gauff: fa a pezzi la racchetta dopo la sconfitta


La tennista statunitense ha ceduto il passo contro l’ucraina Elina Svitolina

Coco Gauff, tennista USA
Coco Gauff (foto X AusOpen)

Sconfitta difficile da accettare per Coco Gauff agli Australian Open. La tennista statunitense ha ceduto il passo contro l’ucraina Elina Svitolina (6-1 6-2). Una giornata ‘no’ per la numero 3 al mondo che, fuori dal terreno di gioco, ha sfogato la frustrazione per la propria prestazione non troppo brillante.

La delusione è evidente nelle immagini diventate virali sui social post match. Gauff rientra negli spogliatoi dove -forse credendo di non essere più ripresa dalle telecamere – distrugge la racchetta che aveva con sé. Per Svitolina, invece, l’incontro ha segnato il passaggio in semifinale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

 

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)