A “Farwest” stasera su Rai 3 un’inchiesta su sicurezza e immigrazione

La sicurezza nelle città alla luce dei recenti fatti di cronaca è al centro dell’inchiesta proposta da “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile in onda martedì 27 gennaio alle 21.25 su Rai 3. L’inchiesta ricostruisce una serie di casi in cui immigrati irregolari, destinatari di fogli di espulsione o con permessi di soggiorno negati, sono rimasti liberi di aggirarsi sul territorio, arrivando a compiere crimini gravissimi.

Tra rimpatri mai eseguiti e procedure giudiziarie sospese, un paradosso che può influire sulla sicurezza dei cittadini. Le stazioni ferroviarie italiane sono al centro dell’attenzione criminale: solo nel 2025, infatti, le aggressioni al personale Fs sono state 330. Ma c’è anche il grande tema delle armi bianche diffuse tra i giovanissimi, spesso poco più che bambini. In un viaggio tra i vicoli di Napoli, le nuove leve della criminalità organizzata raccontano come sia facile procurarsi lame e coltelli: così, spesso, inizia la carriera per entrare nella camorra.

Obiettivo, inoltre, sulla giustizia con un ampio capitolo dedicato ai casi di Garlasco e di Crans Montana, oltre che ai casi di malagiustizia che ogni anno colpiscono quasi 1.000 persone, arrestate e detenute ingiustamente per errori giudiziari. Infine, “Farwest” accende un faro sul lusso della settimana bianca, un sogno ormai riservato ai pochi che possono permetterselo.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.