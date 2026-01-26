Questa sera si ride con “Zelig 30”

Lunedì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Zelig 30”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Ospiti speciali del terzo appuntamento, tre grandi protagoniste della comicità femminile, Teresa Mannino e il duo Katia e Valeria, accompagnate dalla carica musicale inconfondibile di Roy Paci e gli Aretuska.

Sul palco saliranno anche Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci, Gigi Rock.

Nel corso della serata, numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio, si alterneranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità.

Confermata la presenza di Rocco Tanica, che firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, veri e propri momenti cult di questa edizione speciale di Zelig.